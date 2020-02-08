Şofben patladı, ev savaş alanına döndü - Son Dakika

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde patlayan şofben, apartman dairesinde korku ve hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde patlayan şofben, apartman dairesinde korku ve hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay İkizçay Mahallesi 1027 Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. A.Y.'ye ait evde bulunan dairedeki şofben bilinmeyen bir nedenden ötürü patladı. Şofbenin patlamasıyla çıkan yangına, Edremit itfaiye Grup Amirliği Akçay Müfreze ekibi tarafından kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
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