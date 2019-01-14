Son Dakika Haberleri: Şofben Tamir Ederken Kalp Krizine Yenildi

Şofben Tamir Ederken Kalp Krizine Yenildi

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde şofben tamiratı yaparken, kalp krizi geçiren elektrik ustası Yüksel Şahan (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şofben Tamir Ederken Kalp Krizine Yenildi, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde şofben tamiratı yaparken, kalp krizi geçiren elektrik ustası Yüksel Şahan (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da elektrik ustası olarak çalışan Yüksel Şahan, şofben tamiri için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ş.K isimli müşterisinin evine gitti. Banyoda şofbenin elektrik arızasını tamir etmeye başlayan Şahan, bir anda fenalaştı. Ev sahibi Ş.K. bir süre sonra banyoya geldiğinde Şahan'ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Ş.K hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Şahan'ı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden elektrik ustası Yüksel Şahan'ın cenazesi, Emir Sultan Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Efeler, Kalp Krizi, Aydın, 3. Sayfa
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