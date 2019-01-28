Son Dakika Haberleri: Şofben Zehirlenmesi 2 Ölüme Sebep Oldu

Şofben Zehirlenmesi 2 Ölüme Sebep Oldu

1 saat önce

İstanbul Fatih'te şofbenden sızdığı belirlenen gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Şofben Zehirlenmesi 2 Ölüme Sebep Oldu, System.String[]
İstanbul Fatih'te şofbenden sızdığı belirlenen gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamamı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halim Güler'den (54) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeriye girdi. Ekipleri banyoda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Halim Güler ve Özbekistan uyruklu 43 yaşındaki Zübayda Azizova'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri dairenin gazını kapatırken, doğalgaz sayacını söktü. Olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güler ve Azizova'nın cansız bedenleri ceset torbasıyla daireden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Saray, Polis, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa
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