Şofbenden Sızan Gazdan 5 Kişi Zehirlendi
49 dakika önce
Hakkari'de bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hakkari
'de bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Bulak Mahallesi'de saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Akdoğan ailesinin evinde banyoda bulunan tüplü şofbenden sızan gazdan 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan aynı aileden 5 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Van
Bölge Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akdoğan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:08 Kaynak: İHA
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