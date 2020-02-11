Şofbenden sızan gazdan zehirlenen minik Aybüke son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şişli'de şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki minik kız son yolculuğuna uğurlandı. Anne Selin Bayır'ın hastanede tedavisi devam ettiği için, cenaze törenine katılamadığı öğrenildi.



Şişli Fulya Mahallesi Ayşecik Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır ile annesi Selin Bayır şofbenden sızan gazdan zehirlenmişti. Minik Aybüke hayatını kaybederken anne Selin Bayır hastanede tedavi altına alınmıştı. Minik Aybüke için İzzetpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende minik kızın babası Ersin Bayır taziyeleri kabul etti. Törene Bayır ailesinin çok sayıda yakını katıldı. Anne Selin Bayır'ın hastanede tedavisi devam ettiği için cenaze törenine katılamadığı öğrenildi.



İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Aybüke'nin naaşı defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL