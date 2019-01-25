Son Dakika Haberleri: Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlenerek Ölen Genç Toprağa Verildi

Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlenerek Ölen Genç Toprağa Verildi

2 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlenerek Ölen Genç Toprağa Verildi, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

İlçenin İpekyolu Mahallesi'nde şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Meriç Alabaş'ın (19) cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınarak baba evine götürüldü.

Burada alınan helalliğin ardından gencin cenazesi, Ünye Büyük Camisine getirildi.

Alabaş'ın cenazesi, öğle vakit kılınan namazın ardından Şeyh Yunus Emre aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Özgür Şahin, AK Parti Ünye Belediye Başkan adayı Hüseyin Tavlı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ünye ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde, dün akşam, ailesiyle yaşayan Meriç Alabaş'ı babası Kemal Alabaş, banyoda hareketsiz halde bulmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Alabaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:19 Kaynak: AA

Meriç, İpekyolu, Ordu, Ünye, Güncel
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