Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlenerek Ölen Genç Toprağa Verildi

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi.
İlçenin İpekyolu
Mahallesi'nde şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Meriç
Alabaş'ın (19) cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi
morgundan alınarak baba evine götürüldü.
Burada alınan helalliğin ardından gencin cenazesi, Ünye Büyük Camisine getirildi.
Alabaş'ın cenazesi, öğle vakit kılınan namazın ardından Şeyh Yunus Emre
aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Saadet Partisi
İlçe Başkanı Özgür Şahin
, AK Parti Ünye Belediye Başkan adayı Hüseyin Tavlı
ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ünye ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde, dün akşam, ailesiyle yaşayan Meriç Alabaş'ı babası Kemal Alabaş, banyoda hareketsiz halde bulmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Alabaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.