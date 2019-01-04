Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlenip Ölen Elif, Toprağa Verildi
18 dakika önce
ÇANAKKALE'de şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Çelebi (24) memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.
ÇANAKKALE'de şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Çelebi
(24) memleketi Zonguldak
'ta toprağa verildi.
Olay, önceki gün Çanakkala'de Elif Çelebi'nin yaşadığı evde meydana geldi. Çanakkale
18 Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencisi Elif Çelebi, şofbenden sızan gazdan zehirlendi. Arkadaşları tarafından baygın halde bulunan Elif Çelebi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Elif Çelebi'nin cenazesi, ailesi tarafında teslim alınarak memleketi Zonguldak'a götürüldü.
Elif Çelebi için Asma Mahallesi Aslaniye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Elif Çelebi, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:46 Kaynak: DHA
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