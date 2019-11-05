Son Dakika Haberleri: Şofbenden zehirlenen genç hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Şofbenden zehirlenen genç hayatını kaybetti

Şofbenden zehirlenen genç hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen bir genç hayatını kaybetti.

Şofbenden zehirlenen genç hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen bir genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Gürçeşme Mahallesi 3641 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Ömer Söğüt, babasıyla birlikte yaşadığı evinde duş almak için banyoya girdi. Baba Hacı Mehmet Söğüt banyodan uzun süre ses gelmeyince durumdan şüphelenerek banyoya girdi. Oğlu Ömer Söğüt'ü hareketsiz yerde yatarken gören Hacı Mehmet Söğüt, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Ömer Söğüt'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Banyoda şofbenden sızan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edilen Ömer Söğüt cenazesi Buca Çamlık Mezarlığına defnedildi. - İZMİR

Gürçeşme, İzmir, Söğüt, Konak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı
İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı Ispanak zehirlenmeleri Müjdat Gezen'in galasını da vurdu! Gösteriler iptal edildi Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:13:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şofbenden zehirlenen genç hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]