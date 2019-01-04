Şofbenden Zehirlenen Üniversite Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
51 dakika önce
Çanakkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Çelebi memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale
'de şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Çelebi
memleketi Zonguldak
'ta son yolculuğuna uğurlandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencisi Elif Çelebi, evde bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendi. Arkadaşları tarafından baygın halde bulunan genç kızın öldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi. Çelebi için Asma Mahallesi Aslaniye Cami Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından genç kız defnedildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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