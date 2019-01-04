Son Dakika Haberleri: Şofbenden Zehirlenen Üniversite Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şofbenden Zehirlenen Üniversite Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Şofbenden zehirlenen üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandıZONGULDAK - Çanakkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Çelebi memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şofbenden zehirlenen üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Çanakkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Çelebi memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencisi Elif Çelebi, evde bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendi. Arkadaşları tarafından baygın halde bulunan genç kızın öldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi. Çelebi için Asma Mahallesi Aslaniye Cami Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından genç kız defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:30 Kaynak: İHA

Çanakkale, Zonguldak, Çelebi, 3. Sayfa
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