Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle hafızalara kazınan sevilen oyuncu Sofia Vergara, jüri olarak yer aldığı America's Got Talent adlı programda ilginç anlara imza attı. Birçok kez Emmy ve Altın Küre'ye aday gösterilen Sofia Vergara, kalçasıyla ceviz kıran yarışmacının yaptıklarını denemek için sahneye çıktı.

YARIŞMACININ YAPTIĞINI YAPMAYA ÇALIŞTI

48 yaşındaki Sofia Vergara, Mr Cherry adlı yarışmacının yaptığı gibi sahnede kalçasıyla ceviz kırmak istedi. Mr. Cherry'nin rekoru, sadece 30 saniyede 70 tane cevizi kalçasıyla kırmaktı. Daha sonra da 79 tane cevizi yine kısa bir zamanda kırdı ve geriye kırılmamış sadece bir tane ceviz kaldı. Aynı hareketi, jüri üyelerinden Sofia Vergara da denemek istedi. Sahneye çıkan ünlü oyuncu, ne kadar denerse denesin hiçbir cevizi kalçasıyla kırmayı başaramadı. Vergara, bu girişimin sonucu olarak canının yandığını dile getirdi.