Sofiane Feghouli: Aynı Şekilde Devam Etmemiz Gerekiyor

"Bunu sadece ben değil, biz takım olarak, Galatasaray olarak bu golleri attık" Benfica maçıyla ilgili) "Onlar burada kazanmayı başardılarsa biz de onları orada yenebiliriz" Kaan ÜLKER - İSTANBUL/ DHAGalatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa 'yı 4 - 1 yendiği maçta hat-trick yapan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli , " Takım arkadaşlarımız olmasaydı, bu golleri atamazdım" dedi.Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Sarı-kırmızılı futbolcu, puan olarak Medipol Başakşehir 'in arkasında olduklarını belirterek, "Onları takip ediyoruz. Bundan sonra kolay olan maç olmayacak, zor olacak. 1-0 yenik durumdaydık, 4-1 ile geriden gelmesini bildik. Bu da takımın ne kadar kaliteli oyunculardan oluştuğunu gösteriyor. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Hat-trick yaptığı için mutlu olduğunu vurgulayan Feghouli, "Bu gollerden dolayı çok mutluyum. Öncelikle aileme, eşime ve bütün yakınımda olan insanlara bu golleri armağan etmek istiyorum. Taraftarlarımızı da es geçmemek gerekiyor. Her zaman bize destek oluyorlar. Onlara da teşekkür ederim. Bunu sadece ben değil, biz takım olarak, Galatasaray olarak bu golleri attık. Takım arkadaşlarımız olmasaydı, bu golleri atamazdım. Özellikle Belhanda , Onyekuru ve Donk pasları verdi. Onların sayesinde ben de 3 gol attım" ifadelerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Portekiz deplasmanında oynayacakları Benfica maçıyla ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "İlk maçı detaylardan dolayı kaybettik. Biz kaybetmemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok iyi oynadığımızı da düşünüyorum. Onlar burada kazanmayı başardılarsa biz de onları orada yenebiliriz. Onlar da iyi bir takım biz de iyi bir takımız. Sonuçta orada da yenebiliriz" dedi.