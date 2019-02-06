Son Dakika Haberleri: Sofiane Feghouli Bu Sezonki 4. Golünü Attı

Sofiane Feghouli Bu Sezonki 4. Golünü Attı

1 saat önce

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşısında attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Sofiane Feghouli Bu Sezonki 4. Golünü Attı, System.String[]
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşısında attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında sahneye sarı-kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli çıktı. Mücadelenin 90+2. dakikasında rakip fileleri havalandıran Feghouli, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk, toplamda da 4. golünü attı.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF Süper Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 16 resmi müsabakada görev aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Galatasaray, Sofiane Feghouli, Spor
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