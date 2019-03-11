Sofiane Feghouli Bu Sezonki 8. Golünü Attı
1 saat önce
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon 8. kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray
'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli
, Antalyaspor
maçında attığı golle bu sezon 8. kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçında perdeyi açan futbolcu oldu. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 25. haftasında evinde mücadele ettiği Antalyaspor maçının 17. dakikasında sahneye çıkan Feghouli, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon 21 Süper Lig, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa
Ligi, 2 Türkiye Kupası
, 1 TFF Süper Kupa
maçında görev alan 29 yaşındaki futbolcu toplamda 8. golünü kaydetti. Feghouli'nin ayrıca 2 de asist yaptı. Başarılı futbolcu ayrıca takımın ligdeki son 9 maçında 8 gole katkı yaptı (6 gol, 2 asist). Karşılaşmaya 11'de başlayan Sofiane Feghouli, 90 dakika sahada kaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:26 Kaynak: İHA
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