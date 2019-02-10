Sofiane Feghouli Bu Sezonki İkinci Asistini Yaptı
27 dakika önce
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçında Belhanda'nın golünde yaptığı asistle bu sezon ikinci kez gol pası verdi.
Galatasaray
'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli
, Trabzonspor
maçında Belhanda
'nın golünde yaptığı asistle bu sezon ikinci kez gol pası verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da maça 11'de başlayan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda
'nın golünde asist yaptı. Mücadelenin 48. dakikasında Belhanda'nın attığı golde pası veren Feghouli, bu sezon ikinci asistine imza attı.
Bu sezon 17 Süper Lig, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Kupası
ve 1 TFF
Süper Kupası olmak üzere toplam 23 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 2 asistle mücadele ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
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