Sofiane Feghouli çıkış kararını beğenmedi
23 dakika önce
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oyundan alınınca bu kararı beğenmedi ve üzgün bir şekilde sahadan çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oyundan alınınca bu kararı beğenmedi ve üzgün bir şekilde sahadan çıktı.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisine 11'de başladı. Feghouli, 68. dakikadaki değişiklikte kendini görünce şaşkınlığa uğradı. 29 yaşındaki futbolcu yerini Emre Mor'a bırakırken, sahadan yavaş yavaş çıktı. Feghouli'nin sahayı terk ederken üzgün olduğu dikkatlerden kaçmadı. - İSTANBUL
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