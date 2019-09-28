Son Dakika Haberleri: Sofiane Feghouli çıkış kararını beğenmedi
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Sofiane Feghouli çıkış kararını beğenmedi

23 dakika önce

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oyundan alınınca bu kararı beğenmedi ve üzgün bir şekilde sahadan çıktı.

Sofiane Feghouli çıkış kararını beğenmedi, System.String[]

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oyundan alınınca bu kararı beğenmedi ve üzgün bir şekilde sahadan çıktı.


Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisine 11'de başladı. Feghouli, 68. dakikadaki değişiklikte kendini görünce şaşkınlığa uğradı. 29 yaşındaki futbolcu yerini Emre Mor'a bırakırken, sahadan yavaş yavaş çıktı. Feghouli'nin sahayı terk ederken üzgün olduğu dikkatlerden kaçmadı. - İSTANBUL

Sofiane Feghouli, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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