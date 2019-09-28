Sofiane Feghouli'den değişiklik tepkisi

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sofiane Feghouli'nin Fenerbahçe derbisinde gösterdiği tepki dikkat çekti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Feghouli, 68. dakikada değişiklik tabelasında forma numarasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.



Çok ağır bir şekilde kenara gelen Cezayirli oyuncu, sözlü tepkilerine devam etti. Yedek kulübesinde yer alan Levent Şahin'e de tepki gösteren 29 yaşındaki oyuncunun bu hareketi gözlerden kaçmadı.



Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıkan yıldız oyuncu, 1 asist kaydetti.