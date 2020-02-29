Sofiane Feghouli, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Slimani hakkında konuştu: 'Efsane' - Son Dakika
Son Dakika Spor Sofiane Feghouli, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Slimani hakkında konuştu: 'Efsane' - Son Dakika Spor

Sofiane Feghouli, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Slimani hakkında konuştu: 'Efsane'

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Cezayir Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Islam Slimani hakkında konuşan Sofiane Feghouli, geçen sezon Süper Lig'de rakip olduğu Slimani hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Sofiane Feghouli, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Slimani hakkında konuştu: 'Efsane', System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Cezayir Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Islam Slimani hakkında konuşan Sofiane Feghouli, geçen sezon Süper Lig'de rakip olduğu Slimani hakkında övgü dolu sözler kullandı.


Geçen sezon Fenerbahçe'de kötü geçen yılın ardından Monaco'da kendine gelen Slimani hakkında konuşan Feghouli, France Football'a verdiği demeçte şu sözleri kullandı;


"ONUN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK"


"Saha içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Yapamayacağı şey yok, o yüzden bu seviyelere kadar çıkabildi. Onunla takım arkadaşı olmak çok kolay. Sürekli gülüyor, iletişim halinde oluyor, şaka yapmayı çok seviyor. Antrenmanda bile kazanmak için oynar. Slimani, Cezayir için bir efsane."


Sofiane Feghouli, Fenerbahçe, Cezayir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:17 
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