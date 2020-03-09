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Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı!
1 saat önce
Maçın 14. dakikasında Falcao'ya 'al da at' dercesine nefis bir asist yapan Cezayirli yıldız, 37'de bu kez Kolombiyalı futbolcunun kafayla indirdiği topu filelere göndererek Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.
Maçın 14. dakikasında Falcao'ya 'al da at' dercesine nefis bir asist yapan Cezayirli yıldız, 37'de bu kez Kolombiyalı futbolcunun kafayla indirdiği topu filelere göndererek Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.
30 yaşındaki Feghouli, Galatasaray formasıyla oynadığı 100 maçta topam 26 gol atarken, 22 de asist yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:35
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