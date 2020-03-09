Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı!

Maçın 14. dakikasında Falcao'ya 'al da at' dercesine nefis bir asist yapan Cezayirli yıldız, 37'de bu kez Kolombiyalı futbolcunun kafayla indirdiği topu filelere göndererek Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.



30 yaşındaki Feghouli, Galatasaray formasıyla oynadığı 100 maçta topam 26 gol atarken, 22 de asist yaptı.



