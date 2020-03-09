Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı! - Son Dakika Spor

Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı!

1 saat önce

Maçın 14. dakikasında Falcao'ya 'al da at' dercesine nefis bir asist yapan Cezayirli yıldız, 37'de bu kez Kolombiyalı futbolcunun kafayla indirdiği topu filelere göndererek Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı!, System.String[]

Maçın 14. dakikasında Falcao'ya 'al da at' dercesine nefis bir asist yapan Cezayirli yıldız, 37'de bu kez Kolombiyalı futbolcunun kafayla indirdiği topu filelere göndererek Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.


30 yaşındaki Feghouli, Galatasaray formasıyla oynadığı 100 maçta topam 26 gol atarken, 22 de asist yaptı.


Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:35 
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