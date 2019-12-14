Sofiane Feghouli golle döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Sofiane Feghouli golle döndü - Son Dakika Spor

Sofiane Feghouli golle döndü

6 saat önce

Sakatlığının ardından MKE Ankaragücü maçına 11'de başlayan Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Sofiane Feghouli golle döndü, System.String[]

Sakatlığının ardından MKE Ankaragücü maçına 11'de başlayan Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonki ikinci golünü kaydetti.


Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılılarda gol perdesini Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli açtı. Müsabakanın 53. dakikasında Ömer Bayram'ın ortasında kafa vuruşu yapan Feghouli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Son olarak 1 Aralık'ta ligdeki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen başarılı futbolcu sakatlığının ardından oynadığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi.


Mücadeleye 11'de başlayan Feghouli 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 16 resmi maçta görev alan 29 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Sofiane Feghouli, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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