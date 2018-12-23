Sofiane Feghouli Ligdeki İlk Golünü Attı
39 dakika önce
Galatasaray'ın Cezeyirli futbolcu Sofiane Feghouli, bu sezon ligdeki ilk golünü Sivasspor'a karşı kaydetti.
Galatasaray
'ın Cezeyirli futbolcu Sofiane Feghouli
, bu sezon ligdeki ilk golünü Sivasspor
'a karşı kaydetti.
Bu sezon ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto
karşısında kaydeden Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonki ikinci golünü ligde Sivasspor'a attı. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Sivas ile mücadele eden sarı-kırmızılılarda 30. dakikada Ndiaye ara pasıyla altıpasın hemen sağından topu alan Feghouli, meşin yuvarlak ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü attı. Mücadeleye 11'de başlayan yıldız futbolcu 90 dakika forma giydi.
Bu sezon 13 Süper Lig, 1 Süper Kupa
ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, iki gol atmayı başardı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:09 Kaynak: İHA
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