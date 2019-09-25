Son Dakika Haberleri: Sofiane feghouli: taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz
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Sofiane feghouli: taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz

52 dakika önce

"Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamaz""Takımıma güveniyorum""Teknik ekip dinlenmemi tercih etti""Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum"SERHAN TÜRK / İSTANBUL, - Sofiane Feghouli, "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı.

Sofiane feghouli: taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz, System.String[]

"Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamaz"
"Takımıma güveniyorum"
"Teknik  ekip dinlenmemi tercih etti"
"Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum"

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL, - Sofiane Feghouli, "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz" dedi.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. 28 Eylül Cumartesi günü oynayacakları Fenebahçe maçının önemine vurgu yapan Feghouli, "Son 2 seneye baktığımız zaman derbilerin önemini görüyoruz. Bir önceki sene, sondan bir önceki gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Ondan önceki sene de 2 hafta önceden ilan etmiştik. Bu tabii taraftarımız açısından çok önemli bir maç. Biz de taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu da Allah'ın yardımı ve takım arkadaşlarımızın motivasyonuyla beraber olacak" diye konuştu.
"TEKNİK  EKİP DİNLENMEMİ TERCİH ETTİ"
Cezayirli oyuncu, Yeni Malatya maçında kadroya alınmaması ile ilgili gelen soru üzerine, şöyle konuştu: "Kötü bir şey yok şu anda. Yaz boyunca çok fazla tatil yapıp dinlenemedim. Bundan dolayı teknik ekip ve sağlık ekibi dinlenmemi tercih ettiler. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi."
"GALATASARAY TARAFTARI OLMADAN GALATASARAY TAKIMI VAR OLAMAZ"
Sarı-kırmızılı taraftarın desteğine her zaman çok ihtiyaç duyduklarını belirten Feghuoli, "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"HAKEMLERİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Feghuoli, geçen sezon deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında bazı kararların aleyhlerine olduklarını ifade ederek, "Geçen sene Fenerbahçe'yi kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar aleyhimize oldu. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve bu maçta da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir maç olur. Kendi takımıma güveniyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Feghouli'nin açıklamaları


Sofiane Feghouli, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:52 Kaynak: DHA
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