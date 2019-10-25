Sofitel, Türkiye'deki ilk otelini Taksim'de açıyor

Yatırımı ve inşaatı Tuna tarafından tamamlanan, işletmesi ise Accor Grubu bünyesindeki Sofitel tarafından yapılacak olan Sofitel İstanbul Taksim Oteli, 33'ü süit olmak üzere toplam 203 odayla hizmet verecek.

Sofitel'den yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerde yarım asra ulaşan uzun geçmiş ve deneyime sahip olan Tuna ve dünyanın önde gelen otel gruplarından Accor Grubu, Türk turizmi açısından önemli bir iş birliğine imza attı. İki grup arasında yapılan anlaşma kapsamında, uluslararası lüks otel markası Sofitel Hotels & Resorts, Türkiye'deki ilk otelini Taksim'de açıyor.

Çok yakında ilk misafirlerini ağırlamaya başlayacak olan otel, 33'ü süit olmak üzere toplam 203 odayla hizmet verecek. Otel, önemli organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapacak iki balo salonu ile boğaz manzaralı teraslarıyla şıklığı ve İstanbul'un güzelliklerini aynı anda yaşatacak iki lüks restorana sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuna Yönetim Kurulu Başkanı Turan Tuna, ofis, ev mobilyaları ve inşaat sektörlerinde yarım asrı aşan bir deneyime sahip olduklarını belirterek, "50 yılı bulan geçmişimizle, yerli ve milli değer üretmek ve Türkiye'nin global açılımını desteklemek üzere faaliyet gösteriyoruz. Bu süreçte edindiğimiz deneyimi, ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyan turizm sektöründe, yatırımını ve inşaatını üstlendiğimiz Sofitel İstanbul Taksim Oteli ile devam ettiriyoruz. Turizm sektöründeki bu ilk yatırımımızda, yanımızda dünyaca ünlü Accor Grubu'nun ve Sofitel markasının bulunmasından mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Accor Yeni Doğu Avrupa Operasyon Direktörü Alexis Delaroff da Türkiye'ye duydukları güvenle büyüme hamlesi başlattıklarını belirterek, "Uluslararası yatırımcılar açısından Türkiye, çok önemli fırsatlar sunuyor. Biz de Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyuz. Şu anda Türkiye'de 55 olan otel sayımızı, önemli bir atılımla 2023 yılına kadar 99 otele ulaştırmayı hedefliyoruz. Fransız yaşam tarzını sade ve modern bir lüks hissiyle harmanlayan Sofitel ile Türkiye'ye gelen nitelikli turist sayısının artmasını da sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.