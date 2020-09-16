Şoför adayları kura çekti - Son Dakika

Şoför adayları kura çekti

Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşıma araçlarında kura yolu ile 25 şoför alımı gerçekleştirildi.

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Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşıma araçlarında kura yolu ile 25 şoför alımı gerçekleştirildi. Mülakat ve direksiyon sınavının ardından başarılı olan işçiler, kendi kurallarını kendileri çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, işe aldığı 25 otobüs şoförü için sınav, mülakat ve kura çekimi yaptı. Büyükşehir'de otobüs şoför alımı için İŞ-KUR vasıtayla 239 kişi başvuruda bulundu. 120 adayın başvurusu evrak eksikliğinden dolayı reddedildi. Başvuru için sınav ve direksiyon eğitimi yapılırken 119 kişi mülakata çağrıldı. Mülakata gelmeyen 14 adayın yanı sıra 2 elenen adayın ardından diğerleri kuraya katılmaya hak kazandı. Kendi elleri ile kurallarını çeken 25 şoför iki aylık deneme eğitimine başlamaya hak kazandı.

"Her geçen gün toplu taşıma filosu güçleniyor"

Kura ile ilgili bilgilendirmede bulunan Beyazgül, "İŞ-KUR vasıtasıyla birlikte başvuran aday sayımız 239. 120 adayın başvurusu evrak eksikliğinden dolayı reddedildi. Mülakata çağrılan aday sayımız ise 119. Mülakata çağrıldığı halde katılmayan aday sayısı 14. Elenen sayısı ise 2. Geriye kalan adaylar kura çektiler. Kurası çekilen adaylar arasında bir sıralama yapıldı. ihtiyaç duyulan ilk 25 adayımızı göreve başlatıyoruz. Görevine başlayacak olan şoför kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Yakında çok daha kapsamlı bir otobüs alımı yapacağız. O vakitte bu kardeşlerimizden göreve başlayacaklar olacak. Kura sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Şanlıurfa'mız için güzel hizmetler yaparsınız. Arkadaşlardan istirhamımız otobüslere binen her bir vatandaşımızı misafiri olarak görün. Onların içinde engelli, hasta, yaşlı ve çocuklar var bu yüzden onları güzel bir şekilde karşılamak ve onların gönüllerini hoş tutmanız lazım. Otobüslerimizi kendi malınız gibi korumanız esastır. Allah hayırlı uğurlu etsin" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şoför adayları kura çekti - Son Dakika

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