Son Dakika Haberleri: Şoför, Çalıştığı Kurumun Otoparkında Ölü Bulundu

Şoför, Çalıştığı Kurumun Otoparkında Ölü Bulundu

1 saat önce

DİYARBAKIR Posta Dağıtım ve İşleme Merkezi Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Hüseyin Öztürk'ün (51) kurum otoparkında cesedi bulundu.

Şoför, Çalıştığı Kurumun Otoparkında Ölü Bulundu, System.String[]
DİYARBAKIR Posta Dağıtım ve İşleme Merkezi Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan  Hüseyin Öztürk'ün (51) kurum otoparkında cesedi bulundu.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki Posta Dağıtım ve İşleme Merkezi Müdürlüğü'nün otoparkında sabah saatlerinde yerde yatan kişiyi gören çevredekiler, kurum çalışanlarına haber verdi. Gelen PTT personeli, bu kişinin kurumda şoför olarak çalışan Hüseyin Öztürk olduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği saptandı. Öztürk'ün sağlık sorunları olduğu ve ölüm nedeninin hastalığından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

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