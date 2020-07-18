Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı - Son Dakika

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURULAŞ'ta belediye otobüsü şoförlüğü yapan çift, gelin arabası olarak belediye otobüsünü kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURULAŞ'ta belediye otobüsü şoförlüğü yapan çift, gelin arabası olarak belediye otobüsünü kullandı.

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Evlilik kararı alan belediye otobüsü şoförleri Erdal Acar ve Ayşen Korkmaz, her gün mesai verdikleri otobüsü gelin arabası yapmak için BURULAŞ yöneticilerine başvurdu.

Olumlu yanıt alan çift, belediyeye ait otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.

Merkez Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin önünde getirilen otobüsün şoför mahalline geçen Ayşen Korkmaz, konvoy eşliğinde nikah salonuna kadar aracı kullandı.

Merinos Nikah Dairesinde "evet" diyen Acar ve Korkmaz çifti, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Hep hayalini kuruyordum, gerçek oldu"

Gelin Korkmaz, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 yıldır belediyede otobüs şoförlüğü yaptığını belirtti.

Erdal Acar'la iş arkadaşı olduklarını vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi:

"Çok şükür olmak istediğimiz yerdeyiz. Gelin arabası için çok büyük bir hayalim vardı. Hep hayalini kuruyordum, gerçek oldu. Genel Müdürümüz Mehmet Kürşat Çapar, sağ olsun bizi geri çevirmedi, bize bir belediye otobüsü tahsis etti. Allah razı olsun ondan, sayesinde bir ilki gerçekleştirdik. Çok mutluyum, şu an 43/D hattındayım. İznimiz bitince işimize devam edeceğiz Allah'ın izniyle."

Korkmaz, kadın olduğu için otobüse binen yolcuların başta korktuğunu anlatarak, "Sonra teşekkür ederek iniyorlar. Benim yolcularım, benim canlarım. Gelinliğimi ona göre tasarladık, düz ayakkabı da aldım konvoyda otobüsü kullanmak için." diye konuştu.

Erdal Acar da yaklaşık 1,5 yıl önce işe başladığında Korkmaz'la tanıştığını anlatarak, "Evlenmeye karar verdik. Bir değişiklik olsun istedik ve otobüs rica ettik şirketimizden. Sağ olsunlar onlar da gönderdi. Ayşen kullandı konvoyda. Kadın şoför veya erkek şoför diye bir şey yok, herkes diğerinin mesleğine sahip çıkmalı. Hem Ayşen, çoğu kaptan arkadaştan çok daha iyi kullanıyor otobüsü." ifadelerini kullandı.

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Erdal Acar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı - Son Dakika
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