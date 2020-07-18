Şoför çiftin gelin arabaları, kullandıkları belediye otobüsü oldu - Son Dakika

Bursa'nın ilk ve tek kadın otobüs şoförü Ayşen Korkmaz, meslektaşı Erdal Acar'la dünya evine girdi. Kendi kullandıkları belediye otobüsünü süsleyerek gelin aracı yaptılar.



Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği A.Ş'de (BURULAŞ) 2 buçuk yıl önce Bursa'nın ilk ve tek kadın belediye otobüsü şoförü olarak işe başlayan Ayşen Korkmaz (43), yine kendisi gibi belediye otobüsünde şoförlük yapan Erdal Acar'a (42) gönlünü kaptırdı. Bir süre sonra evlenme kararı alan çift, kendilerine yakışır bir şekilde dünya evine girdi. Ekmek parası için her gün cadde cadde, mahalle mahalle direksiyon sallayan çiftin gelin arabası, kendi kullandıkları belediye otobüsü oldu. BURULAŞ'a ait belediye otobüsünü süsleyen gelin ve damat, şehrin caddelerinde tur atarak nikahlarının kıyılacağı salona şoför Ayşen Korkmaz idaresinde geldi. Burada kıyılan nikah ile birbirlerine 'evet' diyen çift, bir ömür boyu beraber olmak için birbirlerine söz verdi.



2 buçuk yıldır Bursa'da otobüs şoförlüğü yapan Ayşen Korkmaz, "Bugün çok mutlu günümüz. Elim ayağım titriyor. Sağ olsun Genel Müdürümüz Mehmet Kürşat Çapar arzumuzu geri çevirmedi. Topuklu ayakkabıyla kullanamayacağım için yanımda düz ayakkabı getirdim. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bursa'da tek kadın şoförüm. Dilerim benden sonra gelen olur. Kadınlar bana bakarak cesaret alsınlar. Korkulacak bir şey yok. Mesleğime aşığım. İyi ki beni almışlar. Bine yakın şoför arkadaşım var. Mutlu günümde hepsi yanımda oldu" dedi.



Birlikte çalıştıkları Ayşen ile dünya evine giren Erdal Acar, "Bir sabah iş başı yaparken Ayşen hanımı gördüm. Hayatımı birleştirmeyi düşündüm. Kendisiyle irtibata geçtim. Yüz yüze görüşmeye başladık. Bursa'nın tek kadın otobüs şoförüyle hayatımı birleştirmek çok gurur veriyor. Çok mutluyum. Otobüsü süsleyerek Bursa'da bir ilk olsun istedik" diye konuştu. - BURSA