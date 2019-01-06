Son Dakika Haberleri: Şoför Direksiyonda Kalp Krizi Geçirdi, Faciayı Hostes ve Yolcu Önledi

Şoför Direksiyonda Kalp Krizi Geçirdi, Faciayı Hostes ve Yolcu Önledi

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi.

Şoför Direksiyonda Kalp Krizi Geçirdi, Faciayı Hostes ve Yolcu Önledi, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu (42), çığlık atarak yardım istedi. Ön koltukta oturan yolcu İsmet Çelen (56) ise yerinden fırlayarak otobüsü durdurdu ve facianın eşiğinden dönüldü. Hastaneye kaldırılan Dizman, kurtarılamadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Didim- Milas yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcuları Didim'e götüren bir firmaya ait 34 EG 5051 plakalı yolcu otobüsünü İzmir'de Mehmet Gülsen'den devralan Abdullah Dizman Aydın'a doğru yola çıktı. Söke ilçe merkezini geçen otobüs, Yenidoğan Mahallesi yakınlarına geldiğinde şoför Abdullah Dizman bir anda direksiyon başında rahatsızlandı. O sırada otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu, çığlık atarak yolculardan yardım istedi. Sürücü Dizman'ın arka koltuğunda oturan yolculardan İsmet Çelen, yerinden fırlayarak direksiyonun kontrolünü sağlayıp, daha sonra frene basarak otobüsü durdurdu ve yolcuları büyük bir faciadan kurtardı.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Yolcuların büyük şok yaşadığı olayda kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü Abdullah Dizman'ın hareketsiz kalmasıyla hostes ve yolcular ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulansla Dizman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dizman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise otobüsü facianın eşiğinden döndüren yolcu İsmet Çelen ve hostes Hilal Hacımurazaoğlu'nun ifadesine başvurdu. Güvenli bir yere götürülen yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Didim'e gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:57 Kaynak: DHA

Söke, Aydın, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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