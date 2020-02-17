Şoför, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şoför, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi - Son Dakika

Şoför, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi

6 saat önce

BİNGÖL'de, özel halk otobüsü şoförü Mahmut Çökük, koltuk değeniyle durakta bekleyen engelli genci kucağında taşıyarak, otobüse bindirdi.

Şoför, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi, System.String[]

BİNGÖL'de, özel halk otobüsü şoförü Mahmut Çökük, koltuk değeniyle durakta bekleyen engelli genci kucağında taşıyarak, otobüse bindirdi.

Olay, 15 Şubat günü Bingöl kent merkezinde meydana geldi. Uydukent- Uzunsavat seferini yapan özel halk otobüs şoförü Mahmut Çökük, Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi'ndeki durağa geldiği sırada koltuk değneğiyle otobüse binmek isteyen engelli genç için durdu. Karla kaplı yolda yürümekte zorluk çeken genci fark eden şoför Çökük, otobüsten inerek destek olmaya çalıştı. Genci kucağına alıp otobüse bindiren şoför Çökük'ün davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanırken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.


Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
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