Şoför esnafı başkan Alan ile görüştü - Son Dakika
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Şoför esnafı başkan Alan ile görüştü

6 saat önce

Zonguldak'ta çalışan dolmuş, taksi ve kamyon şoförleri Zonguldak Belediyesi encümen kararı ile şoförlere iletilen tebligatla ilgili görüşmek üzere Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile bir araya geldi.

Şoför esnafı başkan Alan ile görüştü, System.String[]

Zonguldak'ta çalışan dolmuş, taksi ve kamyon şoförleri Zonguldak Belediyesi encümen kararı ile şoförlere iletilen tebligatla ilgili görüşmek üzere Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile bir araya geldi.


Zonguldak'ta çalışan dolmuş, taksi ve kamyon şoförleri Zonguldak Belediyesi encümen kararı ile şoförlere iletilen tebligatla ilgili görüşmek üzere Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile Belediye Nikah salonunda bir araya geldi. Şoförlerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda konuşan Belediye Başkanı Alan, şoför esnafına seslenerek herkesin gönlünün rahat olmasını istedi. Kendilerinin kimseyi sıkıntıya sokmak gibi bir niyeti olmadığını ifade eden Başkan Alan, "Minibüslerle, taksilerle ilgili başkanımızla görüştük bugün bir not daha verdi. Pazartesi günü görüşelim diye sözleştik. Bende başkanıma sordum kalabalık mı geleceksiniz diye 30 kişi falan geleceğiz dedi. Bende encümende konuşuruz dedim. Ben böyle kalabalık olacağınız tahmin etmiyordum. Gönlünüz rahat olsun. Biz bir kural, bir kaide hepimiz için sizin için halk için belediye için bizim görevimiz ne bu toplu taşımayı yapan taksisi, minibüsü, servisi bu işi yıllardır sizler yapıyorsunuz ben hepinizi tanıyorum. Bu kadar kalabalık görünce üzüldüm. Sanki biz sizi bir sıkıntıya sokacakmışız bir intiba oluşmuş başkanım bana onu söyledi. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Bizim niyetimiz Zonguldak'ımızı hep beraber nasıl güzelleştiririz nasıl kural kaide getiririz. Sadece derdimiz toplu taşıma olsa saatlerce konuşalım. Zonguldak'ımızda beraber yaşıyoruz. Şehri hep beraber büyütelim istiyoruz. Projelerimiz var bunları hayata geçirdiğimiz zaman biz zaten sık sık başkanım ve sizlerle bir araya geleceğiz. Göreceksiniz 2020 yılının ilk 6 ayına kadar bunlar ihaleye çıkmış olacak. Yarın güzergah değiştireceğiz, durak genişleyecek başka şeyler olacak zaten bunları beraber yapacağız. Hep bir araya geleceğiz. Arkadaşlar 3 ay çalıştı getirdiler bir daha inceleyeceğiz. Burada kanun uygulayıcı biziz herkes içini ferah tutsun. Hiçbir tanenizi sıkıntıya sokacak bir şeyde bizim olma şansımız yok. Biz bu şehri beraber güzelleştireceğiz. Bizim kimsenin ekmek parasıyla ekmeğiyle bir derdimiz yok olmadı bundan sonrada olmayacak. Bunun teminatı benim" şeklinde konuştu.


Rahatsızlık duyulan konuları başlıklar halinde Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a ilettiğini ifade eden Bahar, "Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Bahar, "Sizlerin rahatsızlık duyduğu konuları başlıklar halinde başkanımıza ilettim. Maddeleri tekrar gözden geçirecekler dolmuşçu servisçi ve taksici arkadaşlarımdan birer temsilci Cuma günü gelecek burada konuyu tekrar görüşeceğiz. Akabinde bende sizlere konuyla ilgili sizlere bilgileri aktaracağım" dedi. - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:11 Kaynak: İHA
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