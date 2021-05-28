Şoför esnafı, belediye tarafından dağıtılan akaryakıtlarını teslim alıyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kentteki bin şoföre dağıtılan akaryakıtların büyük bir kısmı teslim edildi.

Altınordu Belediyesi tarafından pandemiden etkilenen şoför esnafına destek olmak adına bin araca toplamda 50 bin litre akaryakıt desteği sağladı. Desteklenen faydalanan toplamda bin şoför esnafı, anlaşmalı akaryakıt istasyonuna giderek, yakıtlarını alırken, şuana kadar, 700 şoför esnafının akaryakıtlarını aldıkları bildirildi.

Yakıt istasyonunu ziyaret ederek, destek akaryakıt alan şoför esnafı ile bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bu zor günleri birlik beraberlik içerisinde paylaşma ve dayanışma ruhu ile aşacağız. Şoför kardeşlerimize verdiğimiz bu destekler belki bütün sorunlarını ortadan kaldırmaz ama bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Şoför kardeşlerimiz vatandaş memnuniyeti odaklı çalışan, sorumlulukları büyük emekçilerimizdir" dedi.

Akaryakıtlarını alan şoför esnafı da bu sıkıntılı günlerde kendilerine verilen yakıtın anlamlı olduğuna değinerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ORDU