Şoför esnafı destek bekliyor

Koronavirüs, taksi ve dolmuş esnafının işlerini de derinden etkiledi. Salgın sürecinde özellikle taksicilerin ve dolmuş otomobillerin işlerinin durma noktasına geldiğini söyleyen Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, devletten destek beklediklerini dile getirdi.