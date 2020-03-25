Şoför esnafı destek bekliyor
14 dakika önce
Koronavirüs, taksi ve dolmuş esnafının işlerini de derinden etkiledi.
Koronavirüs, taksi ve dolmuş esnafının işlerini de derinden etkiledi. Salgın sürecinde özellikle taksicilerin ve dolmuş otomobillerin işlerinin durma noktasına geldiğini söyleyen Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, devletten destek beklediklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:27
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