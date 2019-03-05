Şoför Esnafı Sürücülere Örnek Olmalı"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mesleklerini icra eden şoför esnafının trafik kurallarına uyup saygılı davranışlarıyla sürücülere örnek olması gerektiğini belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mesleklerini icra eden şoför esnafının trafik kurallarına uyup saygılı davranışlarıyla sürücülere örnek olması gerektiğini belirtti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret etti.



Oda Başkanı Mehmet Tekin'den çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Akın, minibüsçü, nakliyeci ve kamyoncu esnafını aynı çatı altında buluşturan odalarının, kentin gelişmesi ve esnafın kalkınmasında önemli rol üstlendiğini vurguladı.



Şoförler Odasının çalışmalarını ve sorunlarını yakından takip ettiklerini bildiren Akın, "Kültür ve medeniyet şehri Kırşehir'de toplumsal hayatımızın içerisinde yer alan ve mesleklerini zor koşullarda yerine getirilen şoför esnafı, sürücülere örnek olmalı. Trafik kurallarına uyan, saygılı davranışlarıyla diğer sürücülere örnek davranışlar sergilemeli. Bütün şoförlerimize kazasız belasız sürüşler diliyorum." ifadelerini kullandı.



Oda Başkanı Mehmet Tekin de kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı oda üyeleri adına Vali Akın'a teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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