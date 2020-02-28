Şoför esnafından Mehmetçiğe konvoylu destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şoför esnafından Mehmetçiğe konvoylu destek - Son Dakika

Şoför esnafından Mehmetçiğe konvoylu destek

6 saat önce

Zonguldak'ta şoför esnafı araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu.

Şoför esnafından Mehmetçiğe konvoylu destek, System.String[]

Zonguldak'ta şoför esnafı araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu. Araçlarını Türk Bayrakları ile donatan şoförler klakson çalarak Mehmetçiğe destek verdi.


İdlib'de 33 askerin şehit düşmesinin ardından Zonguldak'ta dolmuş ve taksici esnafı Mehmetçiğe destek amaçlı uzun araç konvoyları oluşturdu. Gazipaşa Caddesi'nden başlayan konvoyda klakson çalan şoförler, kent merkezinde konvoy halinde tur attı. Araçlarını Türk Bayrakları ile süsleyen şoför esnafına diğer sürücüler de eşlik etti. Öte yandan kent merkezindeki esnaflar da iş yerlerini Türk Bayrakları ile donattı. Gazipaşa Caddesi esnaflarından Osman Zaimoğlu, "Acımız çok büyük. Milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. Üzüntülüyüz. Esnaf olarak, vatandaş olarak çok üzüntülüyüm. Canımız yanıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinin gücünü gösterme zamanı. Partiler üstü olma zamanı. Kenetleneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizleri küçük görenlere hadlerini bildirmemiz gerekir. Ben şunu ısrarla söylüyorum ki önüne ne gelirse yakarak yıkarak o bölgeyi tarumar etmelerini talep ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinin gücünü tüm dünya görsün. Türk Milleti ile kimsenin oyun oynayamayacağını herkes görsün" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gazipaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
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