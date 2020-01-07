Şoför esnafının sorunları Bakan Varank'a da iletildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şoför esnafının sorunları Bakan Varank'a da iletildi - Son Dakika Ekonomi

Şoför esnafının sorunları Bakan Varank'a da iletildi

6 saat önce

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti.

Şoför esnafının sorunları Bakan Varank'a da iletildi, System.String[]

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'dan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında, beraberinde TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ile birlikte ziyaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taşımacı ve şoför esnafının yaşadığı sorunları dile getirdi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a ziyarette, Palandöken, "Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turan'ı ziyaret ederek şoför ve nakliyeci esnafımızın sorunlarını dile getirdik. Kısa sürede bazı sorunlar aşılacak. Bugünde şoför ve nakliyeci esnafımızın takograf konusunda yaşanan sorunların çözümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olarak sizi ziyaret ediyoruz. Takograf kullanma süresinin uzatılarak zamana yayılması esnafımızı rahatlatacaktır. İsteğimiz bu sürenin 2023 sonuna kadar ertelenmesidir" dedi.


"Kamyonlarda takograf zorunluğu 2020 sonuna ertelendi"


Şoför esnafının çözülemeyecek problemi olmadığını söyleyen Palandöken, "Şoför esnafımızın çözülemeyecek problemi yoktur. İkili ilişkiler ile her zaman sorunlarımızın üstesinden geldik. Bakanımız Mehmet Cahit Turan'dan sonra şimdi de Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'a birinci ağızdan şoför ve nakliyeci esnafımızın sorunlarını aktırdık. Yapılacak ilk bakanlar kurulu toplantısında görüşüleceğini öğrendiğimiz şoför ve nakliyeci esnafımızın yaşadığı sorunlarının kısa sürede çözüleceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.


"Takografların takılma oranı yüzde 70"


Bakan varank'ı makamında ziyaret sırasında söz alan TŞOF başkanı Fevzi Apaydın ise, "Siz, bizim şoför nakliyeci esnafımızı bizden daha iyi biliyorsunuz. Verdiğiniz rakamlardan da anlaşılacağı gibi mevcut kamyonların yüzde 70'i takografını taktırmış vaziyette. Geri kalan yüzde 30'luk bölüme süre uzatılmasını talep ediyoruz. Çünkü şu an şoför ve nakliyeci esnafımızın işlerinin en düşük olduğu bir dönemdeyiz. Bir de aracına takograf taktıramayan kesim ferdi kamyonculuk yapan küçük esnaflarımızın kullandığı araçlardır. Takografını taktıran araçlar ise şirket araçlardır. Bunun için bu kesim esnafımızın yaşadığı bu sorunun çözümünde sizlerin yardımını istiyoruz. Süre zaman kaybedilmeden münasip bir zamana uzatılırsa yaşanan olumsuzluklar son bulacak nakliyeci esnafımız rahatlayacaktır" dedi.


"Bakanlar kurulunda görüşülecek"


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'ı dinledikten sonra açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Konu Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelecektir. Cumhurbaşkanımızın hakemliğinde konu enine boyuna görüşülerek karara bağlanacağından şüpheniz olmasın" diye konuştu. - ANKARA

Mustafa Varank, Fevzi Apaydın, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani suikastının perde arkasındaki ismin Pompeo olduğu açıklandı
En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 661 lira oldu! Yeni yılla birlikte tapuda yeni dönem başladı! Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi

Son Dakika Haberleri
18:56 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi
16:25 Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 19:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şoför esnafının sorunları Bakan Varank'a da iletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]