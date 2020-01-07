Şoför esnafının sorunları Bakan Varank'a da iletildi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'dan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında, beraberinde TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ile birlikte ziyaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taşımacı ve şoför esnafının yaşadığı sorunları dile getirdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a ziyarette, Palandöken, "Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turan'ı ziyaret ederek şoför ve nakliyeci esnafımızın sorunlarını dile getirdik. Kısa sürede bazı sorunlar aşılacak. Bugünde şoför ve nakliyeci esnafımızın takograf konusunda yaşanan sorunların çözümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olarak sizi ziyaret ediyoruz. Takograf kullanma süresinin uzatılarak zamana yayılması esnafımızı rahatlatacaktır. İsteğimiz bu sürenin 2023 sonuna kadar ertelenmesidir" dedi.



"Kamyonlarda takograf zorunluğu 2020 sonuna ertelendi"



Şoför esnafının çözülemeyecek problemi olmadığını söyleyen Palandöken, "Şoför esnafımızın çözülemeyecek problemi yoktur. İkili ilişkiler ile her zaman sorunlarımızın üstesinden geldik. Bakanımız Mehmet Cahit Turan'dan sonra şimdi de Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'a birinci ağızdan şoför ve nakliyeci esnafımızın sorunlarını aktırdık. Yapılacak ilk bakanlar kurulu toplantısında görüşüleceğini öğrendiğimiz şoför ve nakliyeci esnafımızın yaşadığı sorunlarının kısa sürede çözüleceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.



"Takografların takılma oranı yüzde 70"



Bakan varank'ı makamında ziyaret sırasında söz alan TŞOF başkanı Fevzi Apaydın ise, "Siz, bizim şoför nakliyeci esnafımızı bizden daha iyi biliyorsunuz. Verdiğiniz rakamlardan da anlaşılacağı gibi mevcut kamyonların yüzde 70'i takografını taktırmış vaziyette. Geri kalan yüzde 30'luk bölüme süre uzatılmasını talep ediyoruz. Çünkü şu an şoför ve nakliyeci esnafımızın işlerinin en düşük olduğu bir dönemdeyiz. Bir de aracına takograf taktıramayan kesim ferdi kamyonculuk yapan küçük esnaflarımızın kullandığı araçlardır. Takografını taktıran araçlar ise şirket araçlardır. Bunun için bu kesim esnafımızın yaşadığı bu sorunun çözümünde sizlerin yardımını istiyoruz. Süre zaman kaybedilmeden münasip bir zamana uzatılırsa yaşanan olumsuzluklar son bulacak nakliyeci esnafımız rahatlayacaktır" dedi.



"Bakanlar kurulunda görüşülecek"



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'ı dinledikten sonra açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Konu Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelecektir. Cumhurbaşkanımızın hakemliğinde konu enine boyuna görüşülerek karara bağlanacağından şüpheniz olmasın" diye konuştu. - ANKARA