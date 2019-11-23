Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep otobanı (TAG) Toprakkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden 27 BEN 51 plakalı otobüsün sürücüsü Mustafa B., iddiaya göre seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi bulunan otobüsteki 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'i olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise Osmaniye ilindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE