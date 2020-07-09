"Şoför Nebahat" bu kez erkek kuaförü oldu - Son Dakika

"Şoför Nebahat" bu kez erkek kuaförü oldu

Eskişehir'in ilk kadın taksi sürücüsü olan ve "Şoför Nebahat" olarak bilinen 56 yaşındaki Ayşen Şentürk, uğraştığı mesleklere bir yenisini daha ekleyerek erkek kuaförü oldu.

Eskişehir'in ilk kadın taksi sürücüsü olan ve "Şoför Nebahat" olarak bilinen 56 yaşındaki Ayşen Şentürk, uğraştığı mesleklere bir yenisini daha ekleyerek erkek kuaförü oldu.

İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi


Eskişehir'de asıl mesleği bayan kuaförlüğü olan Ayşen Şentürk, boş kalan zamanlarını değerlendirmek için başladığı taksi şoförlüğüne yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Bir dönem kahvehane işletmeciliği de yapan Şentürk, çoğunlukla erkeklerin çalıştığı başka bir meslek dalına yönelerek erkek kuaförü oldu. Gerekli eğitimlerin ardından "Ustalık Belgesi" alan Ayşen Şentürk, taksiden kalan vakitlerde kuaför salonuna gelerek müşterilerinin saçını kesiyor.


Uğraştığı meslekleri severek icra ettiğinin altını çizen Şentürk, "Ben şu anda taksicilik ve kalan vakitlerde de erkek kuaförlüğü yapıyorum. İki mesleğimi de severek icra ediyorum. Sabahları taksiye çıkıyorum, takside paydos ettiğim zaman dükkanıma geliyorum ve erkek kuaförlüğü yapıyorum. Zaten müşterilerim de telefonla arıyorlar 'abla saçımız kesilecek' diye. Ben de hemen dükkana gelip saçlarını kesiyorum. Müşterilerim de arttı ve takside çalıştığım için telefonla gelen müşterilerim daha çok oluyor. Bundan öncesinde senelerce kadın kuaförlüğü yaptım. Sonra dedim ki bir de erkek saçına el atayım" şeklinde konuştu.


"Bazı hanımlar saçlarını kestirmek için eşlerini kendileri getiriyorlar"


Genellikle erkeklerin tercih ettiği mesleklerle uğraşmasından dolayı zaman zaman olumsuz tepkiler aldığını dile getiren Ayşen Şentürk, bazı kadınların eşleriyle beraber saç kesimine geldiklerini belirtti. Kadınların bir meslek sahibi olması gerektiğini vurgulayan Şentürk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:


"Benim için kadın-erkek fark etmiyor, mesleğimi severek icra ediyorum. Beni böyle hem takside çalışırken hem de erkek kuaförlüğü yaparken görünce şaşıranlar oluyor. Bazı insanlar tepki gösteriyorlar ancak ben onları ciddiye almıyorum. Ben sadece işime bakıyorum. Bana tıraş olmaya gelen beyler eşleriyle de dükkana geliyorlar. Hatta bazı hanımlar saçlarını kestirmek için eşlerini kendileri getiriyorlar. Bir de müşterilerim beni hiç yormuyorlar. Bana telefon açıyorlar, 'abla ne zaman müsaitsen o zaman geliriz' diyorlar. Kadınlara da buradan bir mesajım var. Kesinlikle evde oturmasınlar, bir şeyler yapıp eşlerine yardımcı olsunlar. Bir meslek sahibi olsunlar ve bir şeyler üretsinler." - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Şoför Nebahat' bu kez erkek kuaförü oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli 18:18 Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
15:06
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
14:35
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
14:29
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
14:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:00:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şoför Nebahat" bu kez erkek kuaförü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]