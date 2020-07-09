"Şoför Nebahat" bu kez erkek kuaförü oldu - Son Dakika

Eskişehir'in ilk kadın taksi sürücüsü olan ve "Şoför Nebahat" olarak bilinen 56 yaşındaki Ayşen Şentürk, uğraştığı mesleklere bir yenisini daha ekleyerek erkek kuaförü oldu.



Eskişehir'de asıl mesleği bayan kuaförlüğü olan Ayşen Şentürk, boş kalan zamanlarını değerlendirmek için başladığı taksi şoförlüğüne yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Bir dönem kahvehane işletmeciliği de yapan Şentürk, çoğunlukla erkeklerin çalıştığı başka bir meslek dalına yönelerek erkek kuaförü oldu. Gerekli eğitimlerin ardından "Ustalık Belgesi" alan Ayşen Şentürk, taksiden kalan vakitlerde kuaför salonuna gelerek müşterilerinin saçını kesiyor.



Uğraştığı meslekleri severek icra ettiğinin altını çizen Şentürk, "Ben şu anda taksicilik ve kalan vakitlerde de erkek kuaförlüğü yapıyorum. İki mesleğimi de severek icra ediyorum. Sabahları taksiye çıkıyorum, takside paydos ettiğim zaman dükkanıma geliyorum ve erkek kuaförlüğü yapıyorum. Zaten müşterilerim de telefonla arıyorlar 'abla saçımız kesilecek' diye. Ben de hemen dükkana gelip saçlarını kesiyorum. Müşterilerim de arttı ve takside çalıştığım için telefonla gelen müşterilerim daha çok oluyor. Bundan öncesinde senelerce kadın kuaförlüğü yaptım. Sonra dedim ki bir de erkek saçına el atayım" şeklinde konuştu.



"Bazı hanımlar saçlarını kestirmek için eşlerini kendileri getiriyorlar"



Genellikle erkeklerin tercih ettiği mesleklerle uğraşmasından dolayı zaman zaman olumsuz tepkiler aldığını dile getiren Ayşen Şentürk, bazı kadınların eşleriyle beraber saç kesimine geldiklerini belirtti. Kadınların bir meslek sahibi olması gerektiğini vurgulayan Şentürk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



"Benim için kadın-erkek fark etmiyor, mesleğimi severek icra ediyorum. Beni böyle hem takside çalışırken hem de erkek kuaförlüğü yaparken görünce şaşıranlar oluyor. Bazı insanlar tepki gösteriyorlar ancak ben onları ciddiye almıyorum. Ben sadece işime bakıyorum. Bana tıraş olmaya gelen beyler eşleriyle de dükkana geliyorlar. Hatta bazı hanımlar saçlarını kestirmek için eşlerini kendileri getiriyorlar. Bir de müşterilerim beni hiç yormuyorlar. Bana telefon açıyorlar, 'abla ne zaman müsaitsen o zaman geliriz' diyorlar. Kadınlara da buradan bir mesajım var. Kesinlikle evde oturmasınlar, bir şeyler yapıp eşlerine yardımcı olsunlar. Bir meslek sahibi olsunlar ve bir şeyler üretsinler." - ESKİŞEHİR