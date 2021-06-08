Şoför Nebahat Filmi - Son Dakika

Nebahat, babasının ölümünün ardından evin tüm sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır. Ailesinin geçimini sağlamak ve borçlarını ödeyebilmek için baba mesleği olan dolmuş şoförlüğüne başlar. Herkes onun bu işe başlamasına şaşırmıştır. Etrafı erkek dolmuş şoförleriyle doludur fakat Nebahat kimseyi umursamaz. O işinin peşine düşmüş, babasından kalma kasketini de takarak yollara çıkmıştır. Hayatını işine ve ailesine adayan Nebahat, bir gün arabasına binen avukat Bülent’e karşı farklı duygular hissetmeye başlar.
Yönetmen: Süreyya Duru
Senaryo: Atilla İlhan, Duygu Sağıroğlu
Oyuncular: Fatma Girik, İzzet Günay, Metin Serezli, Oya Peri, Nedret Güvenç, Ali Şen, Münir Özkul, Sami Hazinses, Kayhan Yıldızoğlu, Behçet Nacar, Necati Er, Müşerref Çapın, Süheyl Eğriboz, Celal Ersöz, Orhan Çoban, Aynur Aydan, Mustafa Yavuz, Selahattin İçsel, İhsan Bayraktar, Tarık Şimşek, Giray Alpan, Muzaffer Cıvan, Ali Demir, Leman Öztürk, Sıdıka Duruer, Kaya Volkan, Kenan Karagöz
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Şoför Nebahat
Yapımcı Firma: Murat Film
Yapım Yılı: 1970
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 60 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com
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