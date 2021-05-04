'ŞOFÖR SEBAHAT', 10 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA - Son Dakika

'ŞOFÖR SEBAHAT', 10 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA

04.05.2021 10:12

BURDUR'un ilk ve tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer (52) 10 yıldır meslektaşlarıyla direksiyon sallıyor.

BURDUR'un ilk ve tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer (52) 10 yıldır meslektaşlarıyla direksiyon sallıyor. Bugüne kadar 500 bin kilometreye yakın yol yaptığını, mesleği boyunca hiç ceza yemediğini ve kazaya karışmadığını anlatan Sebahat Sezer, kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Sebahat Sezer, eşi adli bir olay nedeniyle cezaevine girince 6 Mayıs 2011'de, onun taksisinin direksiyonuna geçerek Burdur'un ilk ve tek kadın taksi şoförü oldu. 1 çocuk ve 3 torun sahibi Sebahat Sezer, tam 10 yıldır Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda 12 erkek meslektaşıyla takside direksiyon sallıyor. 2016'da Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 'Yılın Şoförü' ödülüne layık gördüğü Sezer, 10 yılda ne trafik cezası yedi ne de kaza yaptı. Önümüzdeki günlerde direksiyonda 10'uncu yılını dolduracak olan Sezer, işini severek yaptığını söyledi.

'500 BİN KİLOMETRE YOL YAPMIŞIMDIR'

İlk başta yolcuların kendisini görünce şaşırdığını belirten Sebahat Sezer, İşimi severek yapıyorum. Çalışmayı seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum. Allah sağlık verdikçe çalışmaya devam edeceğim. İlk başladığımda yolcular beni görünce şaşırıyorlardı. 'Kadın taksi şoförü gurur verdi, ilk defa kadın taksi şoförü görüyoruz' diyorlardı. Müşterilerim bana alıştı, ben müşterilerime alıştım. Kalıcı dostluklar edindim. 10 yılda yaklaşık 500 bin kilometre yol yapmışımdır. Şu anda kullandığım arabam üçüncü arabam dedi.

'PANDEMİDE ZORLUK YAŞASAK DA ARA VERMEDİK'

Pandemi döneminde işlerinde durgunluk yaşadıklarını söyleyen Sezer, Ara veren taksi durakları oldu ama biz Sağlık Taksi olarak pandemi döneminde ne kadar zorluklar yaşasak da ara vermeden çalışmaya devam ettik diye konuştu.

10 YILDA HİÇ CEZA YEMEDİ

Sebahat Sezer, direksiyonda geçen 10 yılda herhangi bir trafik kazasına karışmadığını, aynı zamanda hiç trafik cezası yemediğini, 2016 yılında ise yılın şoförü seçildiğini ve kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti.

Taksi şoförlüğüne yeni başlayan Yusuf Boztaş (18) ise, Sebahat Abla işe başladığımda yardımcı oldu. Maşallah kendisi 10 yılı doldurmuş. Sebahat Abla ile çalışmak güzel dedi.

'ŞOFÖR SEBAHAT', 10 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA
'ŞOFÖR SEBAHAT', 10 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA
'ŞOFÖR SEBAHAT', 10 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA
'ŞOFÖR SEBAHAT', 10 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA
'ŞOFÖR SEBAHAT', 10 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA
'ŞOFÖR SEBAHAT', 10 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA

Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Mayıs, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ŞOFÖR SEBAHAT', 10 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA - Son Dakika


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