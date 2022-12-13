Seyir halindeyken şoförü silahla vurulan minibüs araziye uçtu - Son Dakika
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Seyir halindeyken şoförü silahla vurulan minibüs araziye uçtu

13.12.2022 19:45

Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeyken bir yolcunun silahlı saldırısına uğrayan ve bacağı ile omzundan vurulan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıktı. Minibüs boş araziye girerken yaşananlar bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ankara'da dün sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Altındağ ilçesindeki Ulubey Mahallesi'nde minibüs şoförü Osman Ersan, seyir halindeyken tanımadığı iddia edilen bir yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacağından ve omzundan vurulan Ersan'ın kontrolünden çıkan minibüs, yaklaşık 100 metre geri geri giderek boş araziye girdi. Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası saldırgan kaçtı.

Şoför, yolcu tarafından vuruldu; kontrolden çıkan minibüs, boş araziye girdi


SALDIRGAN YER YERDE ARANIYOR!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman Ersan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şoför, yolcu tarafından vuruldu; kontrolden çıkan minibüs, boş araziye girdi

"BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ"

Bölgede esnaf olan Çelebi Duman, dün atölyede çalıştıklarını ve silah sesini duyunca dışarı çıktıklarını belirterek, "Biz baktığımızda yukarıdan bir dolmuş geri geri geliyordu. Gelip boş araziye düştü. Biz de ilk yardımda bulunduk yaralıya. Şükür durumu iyiymiş. Yaralı dolmuş şoförü, vuranları tanımadığını söyledi. Bacakları ve omzundan vurulmuştu büyük ihtimal. Biz ambulansı bekledik, ondan sonra da çıkardık ve ambulans götürdü. Sonra polisler geldi, kamera kayıtlarına baktılar" dedi.

Kaynak: DHA
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Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeyken şoförü silahla vurulan minibüs araziye uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeyken şoförü silahla vurulan minibüs araziye uçtu - Son Dakika
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