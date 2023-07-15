Şoförden, taksi sorununa yeni bir boyut kazandıracak talep! Yolcular neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Şoförden, taksi sorununa yeni bir boyut kazandıracak talep! Yolcular neye uğradığını şaşırdı

15.07.2023 23:35

İstanbul'da bir taksi şoförü, aracına binen 5 kişilik gruptan kişi başı ücret talebinde bulundu. Taksimetre açmayı reddeden taksici, "İl dışında kalıyoruz. 5 kişisiniz. Pazarlıkla gitmem lazım. 5 kişinin farkını almak zorundayım" dedi. O anlar yolcular tarafından kaydedilirken tartışma sonrasında takcisi, ""İl dışında kalıyoruz. 5 kişisiniz. Pazarlıkla gitmem lazım. 5 kişinin farkını almak zorundayım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da vatandaşların taksi sorunu bitmiyor. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir taksiciden, aracına binen 5 kişilik gruptan kişi başı ücret talep ettiği görüldü.

"5 KİŞİNİN FARKINI ALMAK ZORUNDAYIM"

Taksimetre açmayı reddeden taksici, "İl dışında kalıyoruz. 5 kişisiniz. Pazarlıkla gitmem lazım. 5 kişinin farkını almak zorundayım" dedi.

"TAKSİMETRE AÇARIM AMA FARKINI ALIRIM"

Tartışmanın sonucunda taksici, "Taksimetre açarım ama 50-60 lira farkını verirsiniz" dedi. Yaşnanlar, bir yolcu tarfından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şoförden, taksi sorununa yeni bir boyut kazandıracak talep! Yolcular neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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