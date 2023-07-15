İstanbul'da vatandaşların taksi sorunu bitmiyor. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir taksiciden, aracına binen 5 kişilik gruptan kişi başı ücret talep ettiği görüldü.
Taksimetre açmayı reddeden taksici, "İl dışında kalıyoruz. 5 kişisiniz. Pazarlıkla gitmem lazım. 5 kişinin farkını almak zorundayım" dedi.
Tartışmanın sonucunda taksici, "Taksimetre açarım ama 50-60 lira farkını verirsiniz" dedi. Yaşnanlar, bir yolcu tarfından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Şoförden, taksi sorununa yeni bir boyut kazandıracak talep! Yolcular neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika