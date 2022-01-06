Üye Girişi
Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün arka camını patlattı - Son Dakika

Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün arka camını patlattı

06.01.2022 11:54
Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün arka camını patlattı

ANTALYA'da, halk otobüsüne tutunup, tehlikeye rağmen yolculuk yapan patenli gençler, kendilerini uyaran şoföre kızıp, aracın arka camını vida fırlatarak patlattı.

ANTALYA'da, halk otobüsüne tutunup, tehlikeye rağmen yolculuk yapan patenli gençler, kendilerini uyaran şoföre kızıp, aracın arka camını vida fırlatarak patlattı. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Patenli 5 genç, Güllük Caddesi'nde giden Mehmet Fidan yönetimindeki 07 AU 0072 plakalı denetimli halk otobüsünün arkasına tutunarak, Atatürk Devlet Hastanesi önüne kadar geldi. Hastane durağında yolcu indiren şoför Fidan, aynadan baktığında, otobüsün arkasındaki patenli gençleri fark etti. Otobüsten inen Fidan, gençleri uyararak uzaklaştırdı.Mehmet Fidan, tekrar otobüsün arkasına tutunmaya çalışan gençleri görünce ikinci kez inip, tepki gösterdi. Uzaklaşan gençlerden biri, bu sırada cebinden çıkardığı vidayı otobüse doğru fırlattı. Vidanın isabet ettiği otobüsün arka camı, gürültüyle patladı. Camın patladığını gören diğer gençler, hızla uzaklaştı. Şoför ve yolcular, camın patlaması sonrası otobüsten indi. Mehmet Fidan'ın haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekibi, yolculardan bilgi alıp, kamera kayıtlarını inceledi. Yolcular, başka otobüslere bindirildi.


Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün arka camını patlattı
Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün arka camını patlattı
Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün arka camını patlattı
YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Mehmet Fidan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün arka camını patlattı - Son Dakika


PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi         
11:51
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:50 JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi
11:46 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı
11:41 TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
11:28 Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü
11:25 Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
11:20 Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı
11:17 Arnavutköy'de takip ettiği kadının telefonunu işte böyle çaldı
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 12:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün arka camını patlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement