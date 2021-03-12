Şoförler Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı - Son Dakika

Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri şoförleri '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüslerine İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözünün yer aldığı pankartları otobüslerine astı. Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın yaptığı açıklamada, "Atalarımızın canlarını vererek her karışını dış güçlere karşı korudukları bu vatan sevgisini yine rengini atalarımızın kanlarından alan bayrak sevgisini en güzel anlatan mısralarıdır İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlığının tüm dünyaya ilanıdır. Hepimizin İstiklal Marşı'na sahip çıkması gerekmektedir. Bizlerde Aydın Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri olarak İstiklal Marşımızın 100. yıl dönümünü kutluyor, merhum Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet minnet ve dualarla yad ediyoruz" dedi. - AYDIN