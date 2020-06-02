Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, "Engelli erişimi zorunluluğu hakkında yasa değişikliği yapılması...
Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu uygulaması hakkında yasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu uygulaması hakkında yasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu uygulanması çok zor olan bir sorun olarak yıllardan beri ötelendiğini ifade eden Başkan Özmeriç, " 2014 tarihinden sonra üretilen şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan araçların engelli erişimine uygun olmaması halinde belediyelerce çalışma ruhsatı ve izin verilmeyeceği hükmü getirilmiştir. Ancak engelli erişimine uygun yeterli araç üretimi yapılmaması özellikle 9m'den kısa araçlara uygulanan engelli aparatının sık sık arıza yapması ve kullanımının çok zor olması sebebiyle verim alınamamaktadır. Uygulamadaki bu zorluklar sebebiyle araçların engelli erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu 07 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere iki yıl ek süre verilmiştir. Malum olduğu üzere hem uygulamanın çok zor olması hem şartların özellikle 9 metre'nin altında uzunluğu olan araçların alçak tabanlı olarak üretilmemesi hem de Kovid-19 salgını dolayısıyla esnafın ekonomik olarak büyük sıkıntılar içindedir. Bu sıkıntıların içerisinde zaten yüzde 50 kapasiteyle zararına hizmet vermeye çalışan şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan esnafın 07 Temmuz 2020 tarihinde yani bir ay sonra araçlarını engelli erişimine uygun hale getirmesi mümkün görünmemektedir. Talebimiz zaten uygulamakta büyük zorlukları olan ve istenen verimin alınamadığı bu uygulamadan vazgeçilmesidir. Bizim önerimiz, engelli erişimi zorunluluğunun sadece ayakta yolcu taşıyabilen araçlarda aranması hususunda bir yasa değişikliği yapılmasıdır" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:03 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, 'Engelli erişimi zorunluluğu hakkında yasa değişikliği yapılması... - Son Dakika
Son Dakika Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı