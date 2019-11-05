Son Dakika Haberleri: Şoförler Odası Başkanı Tuğrul'dan Vali Bilmez'e ziyaret
Son Dakika Güncel Şoförler Odası Başkanı Tuğrul'dan Vali Bilmez'e ziyaret

Şoförler Odası Başkanı Tuğrul'dan Vali Bilmez'e ziyaret

7 saat önce

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Şoförler Odası Başkanı Tuğrul'dan Vali Bilmez'e ziyaret, System.String[]

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bilmez, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tuğrul ve beraberindeki heyeti kabul etti. Büyükşehir belediyesindeki başkanlık makamda gerçekleşen ziyarette


Tuğrul, Vali Bilmez'e oda çalışmaları hakkında genel bilgiler sundu.


Yaklaşık yarım saat süren ziyarette, ayrıca kent ulaşımı konuşuldu. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:23 Kaynak: İHA
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