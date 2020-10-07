Şoförler Odası'ndan okul servisi tarife çalışmasına tam destek - Son Dakika

Şoförler Odası'ndan okul servisi tarife çalışmasına tam destek

07.10.2020 13:42
Şoförler Odası'ndan okul servisi tarife çalışmasına tam destek, System.String[]

Düzce'de ilk defa hayata yapılan çalışma ile hayata geçirilen çalışma sonucunda okul servislerinin tarife ücretlerinin belirlenmesinin ardından Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz'dan çalışmaya tam destek geldi.

Düzce'de ilk defa hayata yapılan çalışma ile hayata geçirilen çalışma sonucunda okul servislerinin tarife ücretlerinin belirlenmesinin ardından Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz'dan çalışmaya tam destek geldi.

Düzce Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışma ile okulların açılmasına günler kala servis ücretlerinin taban fiyat tarifesi açıklandı. Açıklanan tarifenin ardından açıklama yapan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, çalışmaya tam destek verdi. Yavuz Yılmaz yaptığı açıklamada; "Bu çalışma ile ilgili olarak öncelikle Düzce Belediyesi'ne teşekkür ederim. Güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmanın içinde bizlerde yer aldık. Türkiye genelinde bizim ölçeğimizde araştırmalar yapıldı. Taban fiyat ne kadar olduğu belirlendi. Velileri ve şoförleri üzmeyecek şekilde fiyat ayarlaması oldu. Pandemi nedeniyle yeniden kısıtlamalar gelir ve servis araçlarının yüzde 50 kapasite ile çalışması gündeme gelirse yeniden bir fiyat ayarlaması olacak. Mesela 16 kişilik bir serviste 8 kişi taşınması gündeme gelirse yüzde3 50 fiyat artırımı ile çalışılmaya devam edilecek. Güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Şoförler Odası'ndan okul servisi tarife çalışmasına tam destek

Düzce Belediyesi, Yavuz Yılmaz, Düzce, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şoförler Odası'ndan okul servisi tarife çalışmasına tam destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti
Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor         
18:27
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı         
17:21
Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı         
16:48
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Cemal Can Canseven'den Cemal Can Canseven'den "Nisa Bölükbaşı ile görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna cevap         
13:00
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şoförler Odası'ndan okul servisi tarife çalışmasına tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei