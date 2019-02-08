Son Dakika Haberleri: Şoförler Odasından "Öncelik Yaya" Kampanyasına Destek

Şoförler Odasından "Öncelik Yaya" Kampanyasına Destek

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganı ile ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ve trafikte yaya bilincinin oluşturulmasını hedefleyen kampanyaya destek verdi.

Şoförler Odasından
Edirne'nin Keşan ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganı ile ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ve trafikte yaya bilincinin oluşturulmasını hedefleyen kampanyaya destek verdi.

Yayaların ve sürücülerin kurallara uyması gerektiğini belirten Demirkan, "Demek ki kurallara uyma konusunda biraz zayıflık varmış. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde ve ilçelerinde bu uygulama yapıldı. Sadece sürücüler değil, yayalar da araç kullanabiliyor. Aynı zamanda araç kullananlar da yaya olarak geçiş yapabiliyor. Tabii bu sistem Avrupa'da oturmuş. İnşallah Türkiye'de tüm il ve ilçelerinde bu uygulama sayesinde herkes duyarlı ve bilinçli bir hale gelecek. Çünkü bu konu basında da gündemde tutuluyor. Çocuklarımız zaten bu kuralları biliyorlar. Diğer yaş grupları da jandarma ekiplerinin sayesinde, emniyet ekiplerinin sayesinde, duyarlı vatandaşlar sayesinde daha iyi öğrenecekler. Hata yapan da olabilir. O kuralı ihlal edeni biz de uyarmalıyız. Her şeyi kolluk kuvvetlerine bırakmamalıyız" dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

Yayalar, Keşan, Edirne, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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