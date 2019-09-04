Son Dakika Haberleri: Şoförler Odasından otobüs ve servis aracı alımına tepki
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Şoförler Odasından otobüs ve servis aracı alımına tepki

5 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli Belediyesinin 20 adet halk otobüsü ve 30 adet servis aracı alımını meclis gündemine getirmesine tepki gösteren Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Ahmet Küçük, bu kararın mevcut esnafı mağdur edeceğini söyledi.

Şoförler Odasından otobüs ve servis aracı alımına tepki, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli Belediyesinin 20 adet halk otobüsü ve 30 adet servis aracı alımını meclis gündemine getirmesine tepki gösteren Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Ahmet Küçük, bu kararın mevcut esnafı mağdur edeceğini söyledi.


Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Ahmet Küçük, Kdz. Ereğli Belediyesinin 115 halk otobüsüne ilaveten 20 adet daha halk otobüsü ve 30 adet servis aracı alımını meclis gündemine taşımasına tepki gösterdi. Kdz. Ereğli ilçesinde hizmet veren 115 halk otobüsünden 16'sının yolcu sayısı yeterli olmadığı için her gün beklemede kaldığını dile getiren Küçük, bu karar alınırken kendilerine hiç sorulmadığını söyledi. Kdz. Ereğli'de tüm okullarda tekli eğitime geçildiğini, öğrenci servisleri geçtiğimiz yıl 4 sefer yaparken bu yıl iki sefer yapacağını ve gelirlerinin yüzde 50 azalacağını vurgulayan küçük, 20 halk otobüsü ve 30 servis aracı alımının esnafı mağdur edeceğini belirtti. Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyelerine çağrıda bulunan Küçük, karar alırken esnafı da düşünmelerini istedi. Küçük, ayrıca önümüzdeki ay meclis gündeminde 30 adette taksi alımı ihalesinin yapılacağını, bu kararın da yanlış olduğunu ifade etti.


Kdz. Ereğli Belediyesinde bugün görüşülen 20 adet halk otobüsü, 30 adet servis minibüsü, 4x4 hizmet aracı alımı ile toplu taşıma ücretlerine zam yapılması konusunu görüşen Kdz. Ereğli Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun AK Partili meclis üyeleri 4 maddeye şerh koyarken, CHP'li üyeler kabul oyu kullandı. - ZONGULDAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:29 Kaynak: İHA
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