Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çeşmeci'den 'Psikoteknik test raporu' uyarısı

Bilecik'in Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, oda üyelerini ve tüm ticari araç kullanan sürücüleri psikoteknik test raporu konusunda uyardı.



İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi. 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Çeşmeci, "İçişleri Bakanlığı yayınlamış olduğu genelgesiyle 1 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi İnsan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını en aza düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi 1 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerine zorunlu hale geliyor. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak. Riskli sürücüleri trafikten çekmek için uygulanan psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 1-1,5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, mühakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp trafik kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak hedefleniyor" dedi.



Başkan Çeşmeci, psikoteknik belgesi olmayan oda üyelerini ve ticari araç kullanan sürücüleri bir kez daha uyardı. Çeşmeci, psikoteknik belgesi olmayan sürücülerin bir an önce 1 Aralık tarihine kadar belgelerini almalarını aksi takdirde sürücülere ve araç sahiplerine cezai işlem uygulanacağını belirtti. - BİLECİK