Şoförlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şoförlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Şoförlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Muş'ta taksi ve minibüs şoförleri tarafından 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek ve İdlib şehitlerini anmak için kent merkezinde konvoy oluşturuldu.

Şoförlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Muş'ta taksi ve minibüs şoförleri tarafından 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek ve İdlib şehitlerini anmak için kent merkezinde konvoy oluşturuldu.


Kentin en işlek caddesi olan İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen taksi ve minibüs şoförleri, araçlarını Türk bayrakları ile süsleyerek 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek oldu. İstasyon Caddesi'nde başlayan konvoya yüzlerce araç katılırken, sürücülerin son durağı belediye otoparkı oldu. Muş Belediyesi otoparkına gelen şoförler, burada basın açıklaması yaparak Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.


Şoförler adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Abbas Bakış, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve harekata destek vermek için toplandıklarını kaydetti. Müslümanlara zulüm edildiğini belirten Bakış, "Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizin çığlıklarına sessiz kalamazdık. Kahraman ordumuz Suriye'de zalim Esed rejiminin oyununu bir bir bozmaya ve kurtarılan bölgeleri sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Mehmetçiğimiz gittiği her yerde büyük bir sevgi seliyle karşılanıyor. Bizlerde buradan Mehmetçiklerimize selamlarımızı ve dualarımızı yolluyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.


Şoförler, basın açıklamasının ardından araçları ile ay yıldız koreografisi yaparak etkinliği sonlandırdı. - MUŞ

Bahar Kalkanı Harekatı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak
MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:42:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şoförlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]